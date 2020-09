Dronken Oosterhoutse (21) bij politie opgehaald door vriendin (22) die eveneens te diep in glaasje had gekeken

De 21-jarige reed rond 23.50 uur over de Conservatoriumlaan in Tilburg. Ze reed achter een Suzuki die zonder licht reed. Om die bestuurder te waarschuwen, seinde de Oosterhoutse met groot licht. Een politieagent zag dat en merkte op dat de achterste bestuurster behoorlijk slingerde en meerdere keren met haar spiegel de takken van bosschages langs de weg raakte.

Wankel

De vrouw vroeg aan de agent of ze even een vriendin mocht bellen om opgehaald te worden. Even later kwam er een Suzuki aangereden, waaruit de gebelde vriendin stapte. De vrouw uit Rijen stond volgens de politie wankel op haar benen. Ook zij bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken. Zij blies als beginnend bestuurder 225 ugl, terwijl maximaal 88 ugl is toegestaan.