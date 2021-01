Dronken Tilburger (21) aangehouden omdat hij zijn fiets tegen auto's gooide

Kritiek van provincie op begroting Tilburg; ‘Claim op Rijk van 8 miljoen niet reëel’

30 december TILBURG - De claim van 8,1 miljoen euro op het Rijk die de gemeente Tilburg in de begroting 2021 heeft opgenomen is volgens de provincie Brabant ‘niet reëel’ en zorgt ervoor dat de begroting niet in evenwicht is. Dat schrijft de toezichthouder in een brief aan het Tilburgse college.