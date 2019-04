Dronken Tilburger stapt in Breda in de auto en kan meteen rijbewijs inleveren

Die getuige zag dat de man tussen de parkeerautomaten op een parkeerplaats in het centrum stond te plassen. Hij stond niet stevig op zijn benen en rook sterk naar alcohol. De getuige vroeg de man of hij van plan was om nog auto te gaan rijden omdat hij in dat geval de politie zou bellen. De dronken man besloot het advies van de man in de wind te slaan en stapte toch in zijn auto. Toen hij wegreed, stapte ook de tipgever in de auto om de man te volgen. Ondertussen belde hij de politie.