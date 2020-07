Dronken vrouw (22) schopt containers omver en spiegels van auto's in Tilburg

FOTOSERIE ‘Tilburger, ga toch fietsen!’, fotografi­sche ode van Dolph Cantrijn aan het rijwiel

26 juli TILBURG - Van een oud barrel voor de eerste fietsles en een stadsfiets met kinderzitjes voor- én achterop tot de hippe razendsnelle racefiets. Wie om zich heen kijkt, ziet fietsen in alle kleuren, soorten en maten door het stadsbeeld flitsen. De een hangt de fiets aan de muur, een ander zoeft er liever meer over een snelfietspad. De Tilburgse fotograaf Dolph Cantrijn brengt in de fotoserie ‘Ga toch fietsen’ een ode aan het oer-Nederlandse rijwiel in de stad.