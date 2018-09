Droogte neemt af, behalve in het zuiden: 'Dit los je niet met een paar fikse regenbuien op'

TILBURG - De extreme droogte waar Nederland deze zomer mee te maken heeft gehad, neemt af. In het zuiden is de droogte echter nog niet voorbij. Dat staat in de droogtemonitor die Rijkswaterstaat donderdag heeft opgesteld.

In het zuiden is het watertekort nog steeds erg groot, net als in het midden en oosten van het land. ,,Er is wel veel regen gevallen, maar niet genoeg om de enorme tekorten op te lossen'', zegt Eveline Overbeek, woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta, verantwoordelijk voor waterbeheer in het westen van Brabant. ,,De droogte is nog steeds een probleem.''

Brabantse Delta heeft wel per donderdag 6 september veel onttrekkingsverboden ingetrokken, zodat boeren weer oppervlaktewater kunnen gebruiken om het land mee te beregenen. In een paar gebieden geldt echter nog steeds een verbod om oppervlaktewater te gebruiken voor het beregenen van grasland.

Ernstige ziekte

Bij waterschap De Dommel, dat het waterbeheer in het oosten van Brabant onder zijn hoede heeft, is de situatie mogelijk nog slechter. In nagenoeg het hele gebied geldt nog een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Woordvoerder Anne-Marie Maas: ,,Het is nog steeds enorm droog. Dit los je niet met een paar fikse regenbuien op. Deskundigen zeggen dat het wel een paar honderd dagen, misschien wel jaren kost voordat de natuur hersteld is. Vergelijk het met een ernstige ziekte, dat kost tijd.''

Boeren

Of opheffing van het onttrekkingsverbod voor boeren nu nog zoden aan de dijk zet, is maar de vraag. Voor sommige boeren is het te laat, zegt Kim Roetert van de ZLTO. ,,De situatie voor aardappelen, fruit en uien is heel slecht. Ik sprak laatst een boer die ging zijn land vol uien ging omfrezen omdat het geen zin had om te oogsten.''

Of boeren daardoor in grote problemen komen is moeilijk te zeggen. Roetert: ,,In de veehouderij is het nog goed te overzien en kun je bijkopen als je voorziet dat je te weinig veevoer hebt. Maar in de akkerbouw gaat heel veel op contract. Dan hangt het er vanaf hoe schappelijk afnemers zijn. Toen de pruimen te klein bleken, waren er toch supermarkten die die pruimen wilden hebben. Een frietboer wil zoveel ton aardappelen. Die boer kan niet leveren. Ook daar vinden gesprekken plaats.''