Droom de Ruischvoorn-vissers stap dichterbij: Tilburg werkt mee aan nieuwe visvijver pal naast clubhuis

Bekijk jouw gemeente Stijging aantal winkels in Dongen, daling in Oosterhout en Oisterwijk: Vooral boekwin­kels verdwijnen

Voor het eerst in jaren is het aantal fysieke winkels weer gestegen. Dat meldt het CBS. Nederland telde op 1 januari van dit jaar bijna 84.000 winkels. Dat zijn er 655 meer dan een jaar eerder. Shoppers kunnen vooral in de gemeente Dongen hun winkelmand goed vullen. Hier steeg het aantal winkels met bijna 7 procent. In Midden-Brabant nam het aantal winkels in Oosterhout en Oisterwijk het meest af.

3 mei