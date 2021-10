Droom resulteert in ruiternetwerk Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Ruiters kunnen sinds deze week gebruik maken van een netwerk van maar liefst 90 kilometer door Hilvarenbeek, dat is ontstaan door het oppimpen van het eerdere Taxandria-netwerk. Wethouder Ted van der Loo nam het netwerk gisteren officieel in gebruik.

,,Er ging wel het nodige aan vooraf”, zegt wethouder Ted van de Loo. ,,In het collegeprogramma hadden we een goed netwerk van loop-, fiets- en ruitermogelijkheden hoog in het vaandel. Voor de fietsers en wandelaars was er dat al, maar nog niet voor de ruiters. Daarom hebben we de samenwerking met maar liefst zes ruiterverenigingen gezocht.”

Jan Burgers van paardenvereniging Wilhelmina was een van hen. ,,Met dit netwerk kunnen we blijven rijden in het buitengebied,” zegt hij. ,,Niet alleen onze eigen ruiters, maar ook toeristen die Hilvarenbeek bezoeken.

Volledig scherm Het ruiterpad is te volgen op borden langs de route. © Pix4Profs / Jules van Iperen ,,Daar liggen nu met name de kansen,” zegt ook Pieternel Bakker van de gemeente Hilvarenbeek. ,,Er ligt nu een route waar zowel de paarden onder de man als aangespannen gereden kan worden.”

Voor de aanleg van de paden gingen de initiatiefnemers als eerste in gesprek met grondeigenaren ASR (De Utrecht), Brabants Landschap en Van Puyenbroek. Werkgroepen die de routes mee uitgezet hebben bestonden voor een groot deel uit leden van de paardensportverenigingen.

,,Een initiatief als dit begint met een droom en het eindigt met een mooi resultaat,” zegt Van de Loo die ook over de samenwerking met grondeigenaren en paardenverenigingen goed te spreken is. ,,Er ligt nu een prima mogelijkheid voor ruiters om de omgeving te ontdekken. Ooit was paardrijden een boerensport, maar nu zijn er alleen al in de gemeente tientallen maneges en hebben er ook tientallen mensen hun inkomen in de branche en dan hebben we het nog niet eens over de sportieve beleving. Met dit netwerk kan dat alles alleen nog maar groeien.”

Het ruiternetwerk grenst in het zuiden aan Wellenseind in Lage Mierde en in het noorden tot aan het kanaal bij Biest Houtakker.

De gemeente Reusel-De Mierden heeft aangekondigd ook haar ruiternetwerk op te gaan pimpen om dat direct aan te laten sluiten. Toeristisch punt TIP Hilvarenbeek heeft het ruiternetwerk op een placemat laten printen, zodat het breed toegankelijk is voor iedereen.”