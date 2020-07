‘Droombeeld’: fontein van Beljon in kleur

De Fontein van Beljon werd gemaakt door omgevingskunstenaar Joop Beljon, die in 2002 overleed. Als beeldhouwer werkte hij met moderne materialen als beton, die hij toepaste in zijn monumentale beeldhouwkunst.



Overigens scheelde het niet veel of Tilburg had de fontein al niet eens meer: in 2013 leek het erop dat-ie zou wijken voor de aanvoerroute van de Primark. Maar daar werd tegen geprotesteerd.



,,Een leuk weetje: Joop Beljon heeft in Mexico ook het Tertulia de Gigantes ontworpen. Dat is een ontzettend kleurrijk kunstwerk", zegt Kin. ,,Het past dus ook nog eens goed in de stijl van de kunstenaar. En het gekke is dat ik op een of andere manier de Beljon- fontein alleen nog maar in kleur kan zien."