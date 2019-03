Droomgaard verder in het nauw, Loon op Zand legt beslag op vakantiepark

Gewapende overval Zaltbommel: twee verdachten nog voortvluch­tig, Tilburgers voor rechter

12:24 ARNHEM - Het openbaar ministerie (OM) denkt dat er vier personen betrokken zijn bij de gewapende woningoverval, in de nacht van 1 op 2 december aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. Twee van hen zijn nog voortvluchtig. Het strafproces tegen de twee opgepakte verdachten, een 24-jarige en een 26-jarige Tilburger, is dinsdag van start gegaan bij de rechtbank in Arnhem.