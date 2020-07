Drugs bij El Amigo volgens rechter écht voor verkoop. Tuincentrum moet een half jaar dicht

MINICOLLEGE Polarisa­tie in de samenle­ving? ‘Het verschil neemt op veel vlakken juist ook af’

14:01 TILBURG - Er wordt heel veel onderzoek gedaan op de Tilburg University (UvT). Deze zomer geven onderzoekers een mini-college in de krant over hun vakgebied. Met vandaag Quita Muis over waarom de tegenstelling tussen hoger en lageropgeleiden helemaal niet zo groot is als wij denken.