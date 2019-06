Drugsdealer van 17 jaar aangehouden bij scootercontrole in Tilburg

Update Beveiliger voorkomt overval in Wester­markt Tilburg: politie vindt duo met mes en hamer niet

21:22 TILBURG - Een alerte beveiliger heeft vermoedelijk voorkomen dat de Kruidvat aan in winkelcentrum Westermarkt in Tilburg is overvallen. Twee bewapende mannen met een sjaal voor hun mond liepen even na 20.00 uur door het winkelcentrum. De beveiliger vertrouwde het niet en sloeg alarm.