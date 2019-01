‘Drugslabje’ gevonden in woonwijk Tilburg Reeshof, persoon aangehouden

Oisterwijk gaat als buitenwijk van Haaren het nieuwe jaar in

22:57 OISTERWIJK - Nieuwjaarsreceptie oude stijl: ,,Samen bouwen we aan een mooier en duurzamer Oisterwijk.” Van die klassieke taak kweet burgemeester Hans Janssen zich gisteravond in cultureel centrum Tiliander op vaardige wijze. Maar de volgende spreker was een stuk kostelijker, tot groot plezier van Janssen zelf.