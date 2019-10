Drugslabs Rugdijk Tilburg ontdekt door chemische lucht, tweede verdachte nog altijd spoorloos

De drugslabs bevonden zich in een woning en een berging ernaast. Ze waren allebei nog in werking. Agenten hielden een gewone controle in de buurt, toen ze rond 13.50 uur de chemische lucht roken. Daarom zijn ze binnengevallen. In het lab stonden meerdere jerrycans. Binnen werd amfetamine gemaakt. Hoeveel er precies in de labs gemaakt werd, moet de politie nog onderzoeken. De labs worden later opgeruimd.