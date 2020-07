Drugspand Bergstraat Goirle moet drie maanden dicht

VIDEO'S Tilburgse draqqueen Cybersissy: meer fun, theatraler, en met zelfspot

15:11 TILBURG - Tilburger Antoine Timmermans is vergroeid met zijn alter ego Cybersissy. En al treedt de dragqueen niet langer avond na avond op in Duitse uitgaansclubs, diva Cybersissy laat zich nog steeds graag zien. Op Roze Maandag, op posters in de stad.