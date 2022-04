Drugsvaten in schuur van woning in Dongen gevonden, bewoner (56) aangehouden

Koninklij­ke onderschei­ding voor ‘bevlogen raadslid’ Cees van Hoof

HILVARENBEEK - Bij de allerlaatste vergadering van de ‘oude’ gemeenteraad in Hilvarenbeek, heeft scheidend lid Cees van Hoof (75) een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is zestien jaar actief geweest in de politiek voor de partij Gemeenschapslijst.

29 maart