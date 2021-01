Druk over bedrijventerrein ‘Mierbeek’ neemt toe, van omwonenden en van ondernemers

ESBEEK - Tot schrik van omwonenden wordt toch weer gesproken over het uitbreiden van het bedrijventerrein in Esbeek. ,,Dat kan toch niet, voor de derde keer.” Ondertussen voert Ondernemend Hilvarenbeek de druk op dat de politiek in elk geval een beslissing neemt. Met een brandbrief en 75 handtekeningen.

Gebeurt dit nu echt, dacht Koen Aerts toen hij las dat het uitbreiden van bedrijventerrein Mierbeek richting zijn huis in Esbeek weer op de politieke agenda staat. ,,Je kunt toch niet weer terugkomen op zo'n beslissing voor het gebied, op vastgesteld beleid?”, vraagt hij zich af namens de omwonenden van het stuk grond dat inmiddels bekend staat als Mierbeek-Noord.

Aan de andere kant staan de ondernemers, verenigd in Ondernemend Hilvarenbeek, die woensdag met 75 handtekeningen duidelijk hebben gemaakt dat ze een keuze verlangen van de gemeenteraad. ,,Omwonenden van andere locaties zullen altijd bezwaren maken omdat deze, zoals tot heden is gebleken, altijd zeer kansrijk blijken. Want aan dergelijke bezwaren wordt door de politiek meer waarde gehecht dan aan ondernemers, zo blijkt”, staat in de brief.

Drie kansrijke locaties

Donderdagavond kunnen de pakweg vijftien tot twintig gezinnen aan de Esbeekseweg, Laag Spul en de Gasthuisweg de commissievergadering Ruimte volgen waarin het uitbreiden van bedrijventerrein in Hilvarenbeek wordt besproken. Uit een onderzoek zijn er drie kansrijke locaties naar voren gekomen: de Leisenweg, de zuidkant van Esbeek bij Houthandel Van Dal en tegenover de Mierbeek. Dit Mierbeek-Oost heeft de voorkeur van het college van B en W, maar niet van de commissie. Die heeft ‘oost’ eigenlijk al van tafel geveegd.

En dus komen VVD, CDA en LEV als politieke fracties met ‘het ultieme voorstel’ om Mierbeek in noordelijke richting uit te breiden. Dat is dus voor de derde keer. In de hoop een raadsmeerderheid met Gemeenschapslijst en/of HOI Werkt over de streep te trekken. Die partijen hebben al twee keer tegen Mierbeek-Noord gestemd.

Aerts hoopt in elk geval dat de twee partijen hun rug recht houden. ,,Er is op zich niets veranderd. Sterker nog: er ligt een besluit om bij Mierbeek vijf ruimte-voor-ruimtewoningen te bouwen en een groenstrook aan te leggen. Wij dachten na de tweede keer ‘nee’ dat we rust zouden krijgen.”

Quote Alleen al aan de Ambrosius­weg zijn plannen voor dertien hectare nieuw bedrijven­ter­rein. Dat is hier nog geen tien kilometer vandaan Koen Aerts

Wat de drie fracties betreft is er eigenlijk geen andere keus dan Mierbeek-Noord omdat het de beste papieren zou hebben. Aerts wil dan toch de vraag beantwoord zien voor wie die grond dan bedoeld is. ,,Alleen al aan de Ambrosiusweg zijn plannen voor dertien hectare nieuw bedrijventerrein. Dat is hier nog geen tien kilometer vandaan. Dat ondernemers dat te ver vinden, is wat ons betreft geen argument.”

Volledig scherm Industrieterrein Mierbeek Esbeek © Beeld Werkt De 75 ondernemers die een brandbrief hebben ondertekend, zeggen dat die noodzaak er wel degelijk is. ,,We betwijfelen ten zeerste of de raad weet hoe hoog de nood is en of de raadsleden überhaupt de urgentie voelen om het onderhavig probleem aan te pakken, of dat men eigenlijk liever heeft dat ondernemers gaan vertrekken", zo geven ze de commissieleden mee.

Inmiddels is er wel een gesprek geweest met een afvaardiging van de bewoners en VVD, CDA en LEV. Daarin werd nogmaals benadrukt dat het om een gebied van drie hectare gaat, en niet meer. ,,Ondernemend Hilvarenbeek heeft al kenbaar gemaakt dat dat niet genoeg is dus wij vrezen dat het veel verder wordt volgebouwd op termijn”, zet Aerts daar zijn twijfels bij.

Wat zijn de wensen?

De drie fracties wilden graag horen van de omwonenden wat zij voor wensen hebben. ,,Daarvoor vinden wij het te vroeg", geeft Aerts aan. De toon van het gesprek was in elk geval niet ‘prettig'. Aerts: ,,LEV heeft de omwonenden van de Leisenweg en Mierbeek-Zuid in een brief laten weten dat ze zich kunnen laten horen tijdens de commissievergadering. Daar zijn we wel van geschrokken. Alsof er een link wordt gelegd: als het in Mierbeek-Noord doorgaat, dan is in jullie gebied niets aan de hand.”

Dat is zeker niet de bedoeling, laat Silvia Bloemsma (LEV) desgevraagd weten. ,,Wij hebben in december al een enquête uitgezet rond de Leisenweg en Mierbeek-Zuid omdat we het idee hadden dat mensen niet weten dat ook hun omgeving zoekgebied is. Dat was dus voordat we als drie fracties bij elkaar zijn geweest om het over Mierbeek-Noord te hebben. Wij willen altijd weten hoe direct betrokkenen erover denken. Deze brief was geenszins bedoeld om mensen tegen elkaar op te zetten.”

Wij steunen de brief van Ondernemend Hilvarenbeek aan de raadsleden! De ondernemers, ondernemend op bedrijventerreinen hebben de brief van Ondernemend Hilvarenbeek massaal ondertekend en steunen het ingenomen standpunt uit bovenstaande brief en vertrouwen op een correct besluit door de raad voor de toekomst van hun bedrijf en die van hun medewerkers. Het gaat in totaal om 1168 werknemers onder wie 472 uit de gemeente Hilvarenbeek. 1 Biest-Houtakker Diverse Autoservice Biest-Houtakker 2 Biest-Houtakker Diverse Klusbedrijf van Beurden 3 Biest-Houtakker Diverse Nick Peijnenburg 4 Diessen De Buskes Boers Electrotechniek 5 Diessen De Buskes Drankenhandel Nico Elings 6 Diessen De Buskes Garage v.d. Wiel 7 Diessen De Buskes Geras Aannemersbedrijf 8 Diessen De Buskes IMP Automation 9 Diessen De Buskes Installatiebedrijf Bierings 10 Diessen De Buskes R&R Wood 11 Diessen De Buskes Ramakers industriële verpakkingen BV 12 Diessen Diverse Bouwbedrijf van Gijsel 13 Diessen Diverse DFB cases BV 14 Diessen Diverse DIVO Duurzaam 15 Diessen Diverse Nick van Gils Riolering 16 Diessen Diverse Stan van Oirschot maatkeukens 17 Diessen Diverse Van Dal Installaties 18 Diessen Diverse VSB Wellness 19 Diessen Laardal MOVI vuurvast 20 Diessen Laardal Triton 21 Esbeek Diverse DOVO BV 22 Esbeek Mierbeek Auto service Esbeek 23 Esbeek Mierbeek Becx Verhuur BV / Becx Garage BV 24 Esbeek Mierbeek Bouw- en Aannemingsbedrijf Edward Ansems BV 25 Esbeek Mierbeek Bouwbedrijf Kuijs 26 Esbeek Mierbeek Broeckx Plastic recycling BV 27 Esbeek Mierbeek Clean Minerals Logistics BV 28 Esbeek Mierbeek De Lepper Auto’s 29 Esbeek Mierbeek Eslogic BV 30 Esbeek Mierbeek Geert-Jan de Kok BV 31 Esbeek Mierbeek Grondverzet en Transport Donders BV 32 Esbeek Mierbeek LMP load measuring projects 33 Esbeek Mierbeek Michelbrink Electro 34 Esbeek Mierbeek ORTO Bouwmachines 35 Esbeek Mierbeek Outdoor army 36 Esbeek Mierbeek Persoons Lasmontage 37 Esbeek Mierbeek Reijrink Staalkonstructie 38 Esbeek Mierbeek Sande Logistics BV 39 Esbeek Mierbeek Signin Spieringhs 40 Esbeek Mierbeek Spruyt Motorsport BV 41 Esbeek Mierbeek Ton abrahams Timmerwerken 42 Esbeek Mierbeek Van der Lee Centrale verwarming BV 43 Esbeek Mierbeek Van Gerven Vlees 44 Esbeek Mierbeek Van Ham Groep BV 45 Esbeek Mierbeek VGM de Goeij Machines 46 Esbeek Mierbeek Vosters VOF 47 Hilvarenbeek Bukkum Abrahams Aggregaten 48 Hilvarenbeek Bukkum Ambiance Zonwering Kolsters 49 Hilvarenbeek Bukkum Autodemontage TH Palinckx 50 Hilvarenbeek Bukkum Bart van Aaken 51 Hilvarenbeek Bukkum DVH Installatie techniek BV 52 Hilvarenbeek Bukkum Fenix Glas BV 53 Hilvarenbeek Bukkum GE Simons Internationaal transport 54 Hilvarenbeek Bukkum Hamers bouw totaal 55 Hilvarenbeek Bukkum HUBO Hilvarenbeek 56 Hilvarenbeek Bukkum Jan Abrahams Bouw & Timmerwerken 57 Hilvarenbeek Bukkum Jos Heeren Transport BV 58 Hilvarenbeek Bukkum LBB brandbeveiliging 59 Hilvarenbeek Bukkum Mister Pop 60 Hilvarenbeek Bukkum Pulkens Worstenbrood 61 Hilvarenbeek Bukkum Schijvens confectie 62 Hilvarenbeek Bukkum Van Limpt Stalinrichting 63 Hilvarenbeek Diverse Marc van Rooij schilderwerken 64 Hilvarenbeek Slibbroek Aarts Montage Techniek 65 Hilvarenbeek Slibbroek Abrahams Bouwmaterialen 66 Hilvarenbeek Slibbroek Boxspring Collection 67 Hilvarenbeek Slibbroek Garage Verburg 68 Hilvarenbeek Slibbroek Haghoort Groep 69 Hilvarenbeek Slibbroek Jac van Gool BV 70 Hilvarenbeek Slibbroek Lammy Yarns BV 71 Hilvarenbeek Slibbroek Van Abeelen APK 72 Hilvarenbeek Slibbroek Van de Ven Printservice & Drukwerk 73 Hilvarenbeek Slibbroek Van der AA kozijnen 74 Hilvarenbeek Slibbroek Van Gool Dierspeciaalzaken 75 Hilvarenbeek Slibbroek VLOT advies