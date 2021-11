‘Drukke avond’ voor politie: vier bestuurders onder invloed van weg gehaald in omgeving Tilburg

De eerste bestuurder werd op de Langenbergseweg in Gilze betrapt. Twee agenten reden daar in een onherkenbaar voertuig toen ze een busje ernstig zagen slingeren. Ze probeerden de aandacht van de bestuurder te trekken en hem te laten stoppen, maar hij reageerde nergens op. De agenten haalden zijn voertuig daarom in, waarop hij achterop de politieauto botste.

De man, een 47-jarige inwoner van Vlaardingen, werd aangehouden. Uit een op het bureau afgenomen blaastest bleek dat hij ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Ook bleek zijn voertuig onverzekerd.

Drugsgebruik

Andere agenten waren ondertussen op de Reeshofweg bezig met een snelheidscontrole. Bij één van de gecontroleerde voertuigen roken ze een sterke henneplucht. De bestuurder - een 22-jarige Tilburger die pas enkele maanden zijn rijbewijs had - werd getest op drugsgebruik. Hij bleek onder invloed te zijn.

Te veel alcohol

Op hetzelfde moment was er ook een incident op de A58 waarbij de bestuurder zou zijn weggereden. Het ging om een 33-jarige Tilburger, die uiteindelijk ter hoogte van de Ringbaan-Zuid werd aangetroffen en vervolgens aangehouden. Op het politiebureau moest hij een blaastest doen. Hij had niet alleen te veel gedronken, hij was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Later in de nacht is er in de Reeshof nog een 17-jarige snorfietser uit Loon op Zand betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Net als de 33-jarige Tilburger had hij te veel op én had hij geen geldig rijbewijs op zak.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.