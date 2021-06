Drukste dag van het jaar voor ‘t Zand in Alphen: ‘Prima alternatief voor Grieks vakantie-eiland’

Het is rond 15.00 uur als twee jonge vrouwen giechelend vanuit het bos richting de waterplas lopen. Het zijn de Tilburgse studentes Julia (19) en Amber (21). Het vinden van de juiste locatie kostte het olijke duo nogal wat moeite.

Julia vertelt: ,,We waren hier nog nooit geweest. Met behulp van de TomTom dachten we hier gemakkelijk naartoe te rijden, maar uiteindelijk kwamen we via de dorpskern van Alphen uit op een doodlopende weg in het bos. Toen bleken we ineens op de parkeerplaats van een vakantiepark te zitten. En toen gaf de navigatie gek genoeg aan dat we nog een kwartier moesten rijden, terwijl het strand volgens het kaartje vlakbij was.”

Slingerpaadjes

Dat bleek te kloppen, want toen de studentes het bos indoken en hun weg te voet vervolgden, kwamen ze uiteindelijk toch uit bij de recreatieplas. Amber: ,,Ik hoop alleen dat mijn autootje straks niet is weggesleept want dit was duidelijk niet de juiste ingang. En dat bos was met al die slingerpaadjes best wel eng. Wie weet wat je er tegenkomt. Maar nu zijn we er. Dus over een paar minuten liggen we lekker in onze bikini aan het water.”

De twee zijn van plan om het water in te gaan. ,,Met deze hitte moeten we echt even afkoelen. Eigenlijk zouden we nu op een Grieks eiland vakantie aan het vieren zijn, maar die reis hebben we vanwege alle coronaperikelen geannuleerd. Maar kijk eens om je heen: deze plek is een prima alternatief hoor. Perfect hier.”

‘Ik kom hier al 33 jaar’

Tim Seebregts (39) uit Tilburg is het daar roerend mee eens. Hij heeft net zijn gele mountainbike tegen een boom geparkeerd en loopt met zijn zoons Dax (10) en Tygo (7) richting het strand. Voor Tim is het bij lange na niet de eerste keer dat hij ’t Zand bezoekt: ,,Ik kom hier al 33 jaar. Vorig jaar hebben we hier een huisje gekocht op het vakantiepark. Dat is een hele goede zet geweest. Vooral vanwege de situatie rond corona. Nu ontbreekt alleen nog een bolderkar voor achter de mountainbike, want dan kunnen de luchtbedden en opblaasboot ook gemakkelijk mee naar het strand.”

Ook Tim’s vriendin Bente meldt zich samen met haar 9-jarige tweeling Cato en Matz aan de waterkant: ,,We vermaken ons hier altijd. Ik heb zelf een leuk tijdschrift meegenomen, dus zo kom ik de middag ook wel door.”

De vier kinderen verheugen zich op een duik in het water en ook Tim zal de sprong wagen: ,,De kinderen hebben allemaal hun A-, B- en C-diploma dus die redden zich prima. Zelf zwem ik hier bijna het hele jaar door. Ook in de winter. Maar nu het zo warm is, lijkt de watertemperatuur wel ineens 10 graden gestegen. Dat is natuurlijk niet zo, maar het voelt zo wel heel lekker.”