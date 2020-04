Drukte in Heuvelstraat baart ook winkeliers zorgen

TILBURG - De drukte in het centrum van Tilburg baart de gemeente , maar ook de winkeliers zorgen. ,,Winkeliers zijn eerder ongerust dan blij. Goed dat mensen weer boodschappen doen, maar we moeten geen tweede corona-golf krijgen", zegt Stefan van Aarle van Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg.

Met spoed hebben partijen in de binnenstad zaterdag de eerste van een reeks maatregelen genomen om het winkelen geordend te laten verlopen. Er zijn dranghekjes geplaatst, een team waarschuwt mensen met hesjes afstand te houden, hetzelfde gebeurt met stickers op de grond. Vooral bij zaken als de Hema en schoenenwinkels vormden zich vaak lange rijen.

,,Maar ik verbaas me over de drukte", zegt Van Aarle, ,,Het lijkt erop dat mensen het beetje positiviteit uit de laatste persconferentie van Rutte aangrijpen om de teugels te laten vieren. Basis blijft dat mensen de noodzakelijke boodschappen doen, het is niet de bedoeling dat je al voor je vertier naar de stad komt.” De drukte zorgt volgens hem ook voor gemengde gevoelens bij de horeca die de deuren nog gesloten moet houden. ,,Die zou nu misschien juist een bijdrage kunnen leveren de bezoekers beter te spreiden.”

Gezinnen die funshoppen

Oook in andere winkelcentra in de regio kwam zaterdag veel volk op de been. Volgens de gemeente was het in het centrum vooral tussen twee uur en half vier ‘behoorlijk druk'. Op social media klonken al oproepen om het centrum te sluiten, maar dat is nog niet nodig, zegt een woordvoerster. ,,Politie en stadstoezicht hebben mensen aangesproken en soms ook weggestuurd. We zien dat ook gezinnen naar de stad komen om te funshoppen. Dat is echt niet de bedoeling. De boodschap blijft: doe alleen noodzakelijke boodschappen en doe die alleen.”

Veel winkels hebben zelf maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan. Er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers toegelaten, je mag pas binnen als iemand naar buiten gaat. Van Aarle blikt al bezorgd vooruit op Koningsdag, voorlopig waarschijnlijk de laatste dag met mooi weer. ,,De vraag is of er dan ook in het openbaar gebied niet extra gehandhaafd moet worden.” De gemeente houdt de vinger aan de pols. ,,Bonnen hebben we nog niet uitgedeeld, maar dat kan wel gaan gebeuren. Maar winkels kunnen ook zelf verdergaande maatregelen nemen. Bij voorbeeld de zaak een half uur dicht doen, al was het maar om hun medewerkers te beschermen.”