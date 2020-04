Drukte in natuur van Tilburgs Moerenburg: ‘Veel jongeren, ze missen vast het bruisende terras’

Het is al weken opvallend druk in het Tilburgse buitengebied. Hardlopers, wielrenners, skeeleraars, allemaal zoeken ze vertier in Moerenburg. Bij de eerste zonnestralen stromen de fiets- en wandelpaden vol. Picknicktafels zijn direct bezet, een enkeling in romantische sfeer met manden en bubbeltjeswijn.

Volledig scherm Overal fietsers en wandelaars in het Tilburgse natuurgebied Moerenburg, aan de rand van de stad. © Jan van Eijndhoven

Aan de wandel langs de Moerenburgse plassen zijn Bram en Els, genietend van een voor hen nog onbekend terrein. ,,Als Reeshoffer kom je hier niet zo vaak”, zegt Bram. ,,In onze eigen omgeving hebben we mooie bossen. Maar het is ook wel eens leuk om een andere wandelroute te verkennen.” Dus staat vandaag het natuurgebied aan de zuidoostkant van de stad op de planning. Binnen zitten is wat Bram en Els betreft in ieder geval geen optie. ,,Zonde van het mooie weer. Juist in deze tijd is het heerlijk om erop uit te trekken.”

Quote Vooral bij jongeren, die je hier anders niet ziet, lijkt de behoefte aan stukje natuur groter dan ooit Mia, Moerenburgse wandelaar

Ook Moerenburger Mia zit naar eigen zeggen ‘geen dag binnen'. ,,Zelfs met minder weer haal ik even een frisse neus.” Daar is zij niet de enige in: op haar wandelingen komt de Tilburgse regelmatig de drukte van recreanten tegemoet. ,,Met name onder jongeren, die je hier anders niet ziet, lijkt de behoefte aan een stukje natuur groter dan ooit”, vermoedt ze. ,,Ze missen vast het bruisende terras. Dus komen ze met hun pot bier naar hier.”

Volledig scherm Skeeleren is weer erg populair deze mooie lentedagen. © Jan van Eijndhoven

‘Kom hier niet op een zondagmiddag’

Ook bezoeker Jan uit Tilburg Oud Noord is de toenemende drukte van Moerenburg niet onopgemerkt gebleven, al stoort hij zich er niet aan. ,,Het is goed om zo nu en dan even naar buiten te gaan. Anders groei je nog dicht.”

Mia beaamt: ,,Kom niet op een zondagmiddag of met tropische temperaturen. Dan is er geen vrij plekje meer aan de picknicktafel of op de wandelpaden te bekennen. De rest van de tijd is het hier in Moerenburg goed te doen.”

Volledig scherm Overal langs de fietspaden staat het vol met kinderfietsen. © Jan van Eijndhoven

Kortom, een beetje rekening houden met elkaar, daar draait het om. Dan hoeven er geen irritaties te ontstaan en blijft het natuurgebied, in tegenstelling tot andere parken als het Spoorpark, open en aantrekkelijk voor iedereen.

Quote Afstand moeten houden kan vervelend zijn, maar biedt ook vrijheid en speelruim­te Ron, Jogger uit Moergestel

Jogger Ron uit Moergestel die kort geleden Moerenburg heeft ontdekt: ,,Voor mij is dit gebied het keerpunt in mijn route die ik elke zaterdag vanuit huis loop, bijna helemaal door de vrije natuur. Daarbij is het soms opletten dat je voldoende afstand behoudt tot hardlopers, skeeleraars en andere recreanten.”

Die kleine moeite heeft Ron ervoor over: ,,Afstand moeten houden kan vervelend zijn, maar het biedt ook vrijheid en speelruimte.”