Drummer Peter trad op met Henny Vrienten: ‘Bij de Tilburgse beatband The Skemps is het begonnen’

Allemaal goed en wel, die verhalen over popbands waar Henny Vrienten zoal in heeft gespeeld: Doe Maar, The Rumbones en Tilburgse bands als Sammie America’s Gasphetti en Les Cruches. Maar vergeet beatband The Skemps niet. Dat zegt Tilburger Peter van Leeuwen (74). Hij was drummer van The Skemps en maakte de debuutjaren van Henny Vrienten van dichtbij mee.