Dubbel-cd met muziek Boyvin, gespeeld op Van Hirtum-orgel in Hilvarenbeek

De presentatie van de dubbel-cd is op 28 september om 20.15 uur in de Petruskerk in Hilvarenbeek. Muzikale medewerking wordt verleend door Barokensemble Venti Musicali, de Schola Gregoriana en de Beekse Cantorij onder leiding van Jac Peeters. Die middag wordt muziek uitgevoerd van Boyvin, Boismortier, Naudot, Charpentier en Lalande. De presentatie is in handen van Dr. Frans Jespers. De toegang is gratis.