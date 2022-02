Duidelijker? Autoluwe Nieuwlandstraat ging na klachten op de schop: van 66 naar 22 boetes per dag

Het stukje Tilburgse binnenstad is sinds begin april autoluw. Omdat er nog zoveel mensen doorheen reden, waarschuwde de gemeente lange tijd, maar sinds 1 juli krijgen mensen een bekeuring. Dat leverde meteen een dikke stapel op: juli en augustus waren goed voor in totaal bijna 4000 boetes.



In de ogen van honderden automobilisten was de situatie niet duidelijk genoeg, daarom stapten ze naar de Rechtswinkel om bezwaar te maken. Die zaak loopt nog bij Justitie. De gemeente besloot ondertussen om de straat aan te passen.



Er kwam andere bestrating (waaruit beter blijkt dat je linksaf kunt), een verkeersdrempel en aan het begin van de straat wordt gewaarschuwd dat de Nieuwlandstraat niet geschikt is voor doorgaand verkeer. In september waren er nog ‘maar’ 1343 boetes, in oktober 956, in november 676 en in december 647.