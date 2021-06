Duiker vindt hoofd ‘stenen drenkeling’ in de Piushaven terug: ‘Is het beeld van de vroegere Lourdeskerk gekukeld?’

Bij het Brabants Dagblad kwamen na een oproepje over het hoofdloze beeld veel tips binnen, heel veel. Sint Christoffel wordt daarbij consequent genoemd. Want de zoektocht - die nog steeds gaande is - lijkt in de eerste instantie makkelijk: een soortgelijk beeld stond vroeger in de tuin van de voormalige pastorie (tegenwoordig Villa Pastorie) aan de Hoevenseweg.



,,Daar werden vroeger auto’s gezegend, met het beeld als vertrekpunt”, vertelt Geert van Kempen. ,,Sinds 1928 werd vanuit deze parochie de Sint Christoffelzegening gehouden. Vanaf 1935 stond er een beeld van Sint Christoffel in de voortuin.”



Ook Trude van der Heijden, Leo de Beer en Peer Elshout zijn Christoffel op het spoor. ,,Het gaat hier zo goed als zeker om een beeld van de heilige Christoffel”, aldus Elshout. ,,Hij was een reus en droeg Jezus in kindergedaante door een rivier van de ene naar de andere kant terwijl onderweg Jezus steeds zwaarder ging wegen.” Van der Heijden: ,,Helaas heeft hij in dit geval de overkant niet kunnen halen.”