Duits echtpaar met boot ‘vast’ in Piushaven. Door het ijs? ‘Nee, door corona’

Beoogde plek Spoor­parkto­ren ter discussie, ‘Schuif hem 20 meter op’

7 januari TILBURG - De 70 meter hoge woontoren die ontwikkelaar Roozen Van Hoppe bij het Spoorpark wil bouwen, kan beter een stuk in noordelijke richting opgeschoven worden. Dat stelde de Omgevingscommissie woensdag tijdens een eerste beoordeling van de nieuwe plannen. De vraag is of zo’n verplaatsing nog aan de orde is.