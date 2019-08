Duitse verzamelaar sluit dan ein-de-lijk felbegeerde Tilburgse kliko in de armen: ‘Overweldigend’

,,Het is absoluut fantastisch, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Overweldigend. Ze hebben al hun beloften waargemaakt!” De tranen van blijdschap in de ooghoeken van Alexander Smoljanovic moet u er zelf maar bij verzinnen.



Maandag sloot de Duitse vuilnisbakkenverzamelaar de door hem zo felbegeerde blauworanje Tilburg duobak in de armen. Die kwam per vrachtwagen bij hem thuis in Wanzleben aan, op 5,5 uur rijden van Tilburg.



Waarom de Duitser zo uitzinnig is? Daarvoor moeten we een jaar terug in de tijd. Zomer vorig jaar doken er opeens vreemde plaatjes op in de mail bij verschillende organisaties. Het ging om een afbeelding van een oranjeblauwe duobak met de tekst ‘I give you 500 euro for....’