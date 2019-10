Duitsers pakken Wim van de Wouw vlak voor de bevrijding op: ‘Der Krieg ist eine grosse Schweinerei’

Creatie van Dongense houtkunste­naar: een mini-urn met een schatkamer­tje

10:40 DONGEN - Een mini-urn van hout. Om as van een overleden dierbare in te bewaren, of een ander aandenken aan hem of haar. De Dongense beeldhouwer Harm Rietveld bracht deze zomer de Littlewood op de markt. Vanaf zaterdag pronkt hij ermee op de Dutch Design Week in Eindhoven.