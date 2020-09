Duizend keer Reeshofjournaal: hoe de wijkkrant het Reeshofpark opfleurde

Naar Australië geëmigreer­de man (86) vindt dochter na 40 jaar terug in Rijen: ‘Ik ben er nog stil van’

21 september RIJEN - Hij is van slag en dolgelukkig tegelijkertijd. Veertig jaar zocht voormalig Rotterdammer Johannes Hellemons naar zijn dochter in Nederland. De 86-jarige inwoner van een buitenstadje van Perth in West-Australië had de hoop al vrijwel opgegeven, maar de laatste oproep leidde hem alsnog naar zijn dochter Jeannette Stok-Mol (nu 65) in Rijen. ,,Ik kan het nog steeds niet begrijpen.’’