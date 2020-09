Duizend voetbalsupporters samen op één plein in Tilburg vanavond. En dat mag?

Omver rijden snorfiet­ser is agent die op weg was naar overval in Tilburg niet te verwijten

14:18 TILBURG - De Tilburgse politieman die met zijn dienstauto een snorfietser omver reed, krijgt daarvoor geen straf. Hij was met grote spoed op weg naar een gewapende overval. Dat is een doorslaggevende factor voor de rechtbank in Breda.