Duizend woningen bouwen? Het gaat WonenBreburg niet lukken

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2019 van WonenBreburg. In Tilburg kwamen er in dat jaar in totaal bijvoorbeeld ‘slechts’ 94 nieuwbouw sociale huurwoningen bij, onder ander bij projecten aan het Paletplein (40) en in Intermezzo nabij de Universiteit (32). Samen met andere corporaties had Wonenbreburg in Tilburg tot doel om tussen 2015 en 2020 in totaal tot 800 woningen extra te komen, boven op de toen al geplande projecten. In Tilburg moest WonenBreburg daardoor ongeveer 760 extra sociale huurwoningen opleveren voor eind 2020. Eind 2019 stond de teller pas op 377. In de Reeshof worden momenteel nog wel 82 woningen opgeleverd in de Dongewijk aan de Overloonsestraat. De corporatie praat momenteel met de gemeente Tilburg over nieuwe doelen voor de periode 2020-2025.