Duizenden boetes in ‘onduidelijk’ autoluwe Nieuwlandstraat, justitie vindt dat die betaald moeten worden

De Rechtswinkel Tilburg vertegenwoordigt honderden bezwaarmakers. Jeroen Jaspers kreeg inmiddels twee volle dozen met ‘beslissingen op bezwaar’ terug van justitie. En dat is pas de eerste lading van 77 zaken. In totaal maakt de Rechtswinkel voor 337 mensen bezwaar tegen de boete die ze kregen.



De Nieuwlandstraat werd vorig jaar autoluw gemaakt. Niet met een fysieke afsluiting, maar de weg werd iets aangepast en er werden borden geplaatst. In de ogen van honderden automobilisten was de situatie niet duidelijk genoeg, daarom stapten ze na een boete naar de Rechtswinkel.



In de straat werden vele duizenden boetes geschreven. Juli en augustus waren goed voor in totaal bijna 4000 boetes. In september waren er nog ‘maar’ 1343 boetes en in de maanden daarna vele honderden. De gemeente besloot ondertussen om verkeerssituatie te verduidelijken.