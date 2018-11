Duizenden voorgedraaide joints, henneptoppen en hash gevonden in Tilburg, twee mannen aangehouden

Grote brand in oud huis langs spoor in Rijen is onder controle

21 november RIJEN - Aan de Parallelweg in Rijen woedde woensdagavond een grote woningbrand. Het gaat om oud huis, dat voor een groot deel van hout is. Het vuur brak uit rond 20.30 uur en breidde in een halfuur tijd flink uit. Na iets meer dan een uur blussen had de brandweer het vuur onder controle.