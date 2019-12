Duizenden wandelaars in colonne door Berkel-Enschot tijdens Kersttocht

Wat begon als een parochie-activiteit, is inmiddels een flink evenement waarbij waarschijnlijk nog maar weinig bezoekers binding hebben met die parochie. Bij de start van de tocht in de Caeciliakerk staat zelfs een flinke rij om aan de wandeling te beginnen.

Vele bezoekers

Maar ook op de route is het soms file lopen vanwege de vele bezoekers. Zij komen zo’n dertig verschillende koren, muziekgezelschappen of clubjes tegen en langs de route veel versierde huizen.

Op de route lopen Sofie (6) en haar broer Siem (7) verkleed als Jozef en Maria, mét ezel. ,,De ezel heet Keet en is van ons”, vertelt Sofie. Ze doen voor de 5e keer mee aan de kersttocht. ,,Wij lopen rond en dan kunnen mensen met ons op de foto. En dat willen er best veel”, weet Siem.

Leuke kennismaking

De route voert onder andere door de Caeciliaschool, waar Jeroen Bergen aansluit in de rij. ,,We wonen pas drie maanden in Berkel-Enschot en onze buren vroegen ons mee te lopen. We komen vanuit Tilburg en waren helemaal niet bekend met de kersttocht. Het is een leuke kennismaking met het dorp en bovendien goed opgezet en georganiseerd. Maar bovenal: je komt zo echt in de kerstsfeer.”