Duncan Laurence als 16e podium op in tweede halve finale Songfestival

Geheugen laat Tilburgse hardrijder in de steek bij de kantonrech­ter

12:59 TILBURG - Nee. De 28-jarige Tilburger is stellig op de vraag van de kantonrechter of hij vaker te hard heeft gereden. De man is nu bij de rechtbank omdat zijn auto is geflitst toen die 92 kilometer per uur reed binnen de bebouwde kom van Tilburg . ,,Maar ik zie hier twee uitspraken van de rechtbank in Den Haag en twee in Rotterdam. Daar heeft u boetes gekregen en vier maanden voorwaardelijke rij-ontzegging", werpt rechter Veldhuizen tegen. ,,Dat kan ik me allemaal niet herinneren", houdt de man vol.