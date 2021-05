Durendael draait eerder dan Mill Hill weer volle week: middelbare scholen kiezen hun eigen tempo

Middelbare school wil graag open, maar 1,5 meter? ‘Kinderen die elkaar zien, vliegen elkaar in de armen’

23 februari TILBURG - Het wordt tijd dat middelbare scholen weer opengaan, want de somberheid onder leerlingen neemt toe. Maar 1,5 meter aanhouden in een schoolgebouw, dat lijkt onmogelijk, reageren scholen in de Tilburgse regio. ,,Leerlingen die elkaar zien, vliegen elkaar juist in de armen.”