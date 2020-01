Duurste fles gin ter wereld komt uit Goirle: 4,7 miljoen euro

Je wil geen rotschool zijn, maar de pizzabezor­ger komt er niet meer in

11:33 Do 16 jan: Staat er opeens een pizzabezorger in de aula, aan de schoolpoorten of bij de LocHal. De Tilburgse bezorgvloot groeit ook daar als kool. Maar hoe spring je daar als middelbare school of bieb mee om? Bij het 2College Jozefmavo is het sinds deze week verboden.