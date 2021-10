‘Dwaalgebied-pionier’ Daisy Lane neemt afscheid: ‘Tijd voor een nieuwe sprong in het diepe’

TILBURG - De beslissing die Sabine Wijsman een decennium geleden maakte, was een gewaagde: verhuizen naar een voor haar totaal onbekende stad en daar een bloemenzaak beginnen. Na bijna tien jaar Daisy Lane, de bloemenwinkel gevestigd in het Dwaalgebied in Tilburg, is het tijd voor iets nieuws. ,,Ik maakte toen een sprong in het diepe en dat ga ik nu weer doen.”