E-bike maakt van plaatselijke fietsenmaker halve elektricien

Vanaf 2006 zag Erik van Ginhoven (35) de aardverschuiving in de wereld van twee wielen ingezet worden. Sparta introduceerde de eerste moderne elektrische fiets, de rest is geschiedenis. ,,Nu is bijna de helft van onze nieuw verkochte fietsen elektrisch. De aantallen die we verkopen in de branche zijn lager dan tien jaar geleden, maar de verkoopprijs per fiets is hoger, waardoor de omzet aanzienlijk stijgt. Elektrisch is gemeengoed geworden", zegt de mede-eigenaar van Van Oirschot & Van Ginhoven in Riel. ,,De eerste elektrische fietsen die rond 2003 op de markt kwamen, waren nog echt voor ouderen die moeite hadden met trappen."