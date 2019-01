Echtpaar gewond bij keukenbrand in Tilburg, huis is een ravage

Rond 21.15 uur woedde er een flinke brand in de woning, die bij het koken ontstond. De bewoonster en haar man waren beiden binnen toen de brand uitbrak. Zij zijn door buurtbewoners naar buiten geholpen, maar raakten gewond door het inademen van veel rook. Het echtpaar is naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er een kat aanwezig in het huis, die is het huis zelfstandig ontsnapt.

Ravage

De ravage in de woning is enorm. De gehele keuken is uitgebrand en is zwart van de rook en het roet. De woning is voorlopig onbewoonbaar. Stichting salvage komt om de schade op te nemne. Buurtbewoners laten weten geschrokken te zijn, ‘want het had veel erger kunnen aflopen’.