Echtpaar van Nunen- van Laarhoven viert platina huwelijk: ‘Hard werken en er voor elkaar zijn’

,,Liefde op het tweede gezicht was het. Ik vond Jan eerst nogal een deugniet namelijk”, vertelt Sjaan van Nunen-van Laarhoven (92). Later mocht Jan van Nunen (97) haar toch thuisbrengen en nu vieren ze op 29 november hun 70-jarig jubileum.

,,We ontmoetten elkaar bij café ’t Wit Paardje in Tilburg. Daar hebben we gedanst, maar ik wilde niet dat hij me thuisbracht”, vertelt Sjaan. ,,Maar: ik werkte in een schoenenwinkel in Tilburg en daar kwam hij me opzoeken. Ik vond hem toch wel leuk en toen kregen we verkering.”

Australië en trouwen

Het gezin van Sjaan besloot na de Tweede Wereldoorlog te verhuizen naar Australië, maar Sjaan wilde niet mee. Van haar moeder mocht ze niet ongetrouwd achterblijven, dus trouwden Jan en Sjaan op 29 november 1951. ,,Ik kom uit een gezin van 7 broers en een zus en mijn vader wist niet wat hij hier met de jongens aan moest. Veel mensen emigreerden toen. Een pater heeft ervoor gezorgd dat ze in Australië, in Kyogle, als deelpachter op een boerderij konden werken”, vertelt Sjaan. ,,De jongens gingen daar hun eigen gang, dus ze hebben niet lang op de boerderij gezeten. Uiteindelijk kregen ze een huisje achter de kerk in het dorpje. Ik ben bij alle broers langs geweest. 10 jaar geleden gingen Jan en ik voor een half jaar naar Australië.”

Hard werken

Jan en Sjaan hebben hun hele leven hard gewerkt. Zo hadden ze samen Café de Kreitenmolen (nu Het Kreitenhuys) en een taxibedrijf in Udenhout. Later begon Jan een bedrijf in tweedehands auto’s en hadden ze een slijterij. In 1967 stopten ze bij het café, waarboven ze woonden, en verhuisden ze naar een andere woning. Daar zetten ze het taxibedrijf en de slijterij voort. Hun zoon nam in 1979 het taxibedrijf over en het is nu verkocht. ,,We werkten dag en nacht en Jan heeft tot zijn 80e gewerkt. Tot hij een vinger verloor tijdens auto’s repareren, toen was het mooi geweest”, zegt Sjaan.

Het echtpaar heeft 2 kinderen. Daar zijn 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind (en het tweede op komst) bijgekomen. In hun vrije tijd fietsten ze veel, ging Sjaan naar de gym en Jan is lang lid geweest van het Gilde in Udenhout. Hoe ze 70 jaar samen volhouden? Sjaan: “Ik wil graag voor hem zorgen en het is belangrijk om er voor elkaar te zijn.”