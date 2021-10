Eddie Hurkmans, goedheilige supervrijwilliger van Moergestel, op 90-jarige leeftijd overleden

MOERGESTEL - Op 90-jarige leeftijd is dinsdag Moergestelnaar Eddie Hurkmans overleden. Hij was zo actief in de gemeenschap dat hij in 2001 als eerste de Gèèselse Reus uitgereikt kreeg, de Moergestelse vrijwilligersprijs.

Als begenadigd toneelspeler en regisseur was hem ook de rol van goedheiligman jarenlang op het lijf geschreven, inclusief de invulling van het sinterklaasbal in Den Boogaard.

Toen Hurkmans elf jaar geleden koninklijk werd onderscheiden, viel zijn vrouw Corrie hetzelfde huldeblijk ten deel. De twee trokken bij tal van culturele activiteiten samen op, met name bij de aankleding - in kostuums en in ideeën - van carnaval. Ook de Moergestelse reuzin Ermelindis werd door het echtpaar ondersteund.

Eddie Hurkmans en zijn vrouw Corrie zetten zich jarenlang in voor het verenigingsleven, ook toen er recepten voor een kookboekje bij WiekentKunst verzameld werden.

Eddie Hurkmans was betrokken bij de oprichting van WieKentKunst en bleef jarenlang actief als bestuurslid. Hij zong in kerkkoor Cantate Domino, was vrijwilliger bij Harmonie Prinses Juliana en zette zich in voor de KBO.

Naar zijn werk in Tilburg, voor de gemeente of voor drukkerij Van Eerd, fietste hij door weer en wind. Buiten die werkkring etaleerde hij zijn artistieke veelzijdigheid ook als tekenaar.

Verhalenverteller

Bovenal was de geboren Waalwijker echter een verhalenverteller. Zo kon hij smakelijk verhalen van de dag waarop een Schotse bevrijder de kinderen Hurkmans langs de kant van de weg zag staan. Ze hadden net zo'n rood haar als hij, wat de soldaat deed besluiten om ze met sigaretten te overstelpen.

Eddie Hurkmans laat zijn vrouw, twee zonen en twee kleinkinderen achter. De uitvaart in de Moergestelse kerk is zaterdag, dezelfde datum waarop hij in 1965 zijn Corrie huwde.