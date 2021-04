Eefje de Visser, Broederliefde en Jungle By Night naar 013: ‘Wie weet wordt het wel super ongemakkelijk’

Reeshof krijgt geen kermis, kermissen Ber­kel-En­schot en Udenhout nog onzeker

15:00 TILBURG - De kermis eind deze maand in de Reeshof gaat niet door. Dat heeft de gemeente deze week besloten gezien de huidige situatie rond corona. Ze hakt nog geen knopen door over de andere twee dorpskermissen, die in Berkel-Enschot en Udenhout.