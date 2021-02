Eén aanhouding bij onaangekondigde, vreedzame fakkeloptocht tegen coronamaatregelen in Tilburg

TILBURG - In Tilburg liep vrijdagavond tussen 19.30 uur en 20.20 uur een groep van zo'n 80 mensen met fakkels door de straten rondom het Wilhelminapark en de Spoorzone. Het bleek een vreedzaam, maar niet gemeld protest tegen de coronamaatregelen. Er is een aanhouding gepleegd, omdat iemand z'n ID niet wilde laten zien.

De groep scandeerde leuzen als 'Voor wat zijn wij? Vrijheid!’ en ‘Wij willen onze vrijheid terug!’. Het was een gemêleerd gezelschap ouderen, jongeren en een paar kinderen. Het protest was live te volgen via Facebook.

Volgens een woordvoerder van de politie is het niet verboden om voor 21.00 uur in groepen buiten te lopen zolang iedereen zich maar aan de maatregelen houdt. De organisator is aangesproken hierop.

Halverwege de optocht, bij de Spoorlaan, werd iedereen door de politie gesommeerd om hun legitimatie te laten zien. Daar hadden de demonstranten geen zin en ze keerden om.

Tegen 20.30 uur kwam de groep terug in het Wilhelminapark. In de liveregistratie op Facebook was te zien hoe ook een politiebusje daar stopte, een zestal agenten uitstapten en de groep rustig uiteen dreef. Daarbij werd één aanhouding gepleegd, omdat diegene zich niet wilde legitimeren en zich verzette tegen de aanhouding.

Rond 21.00 uur was er niemand meer te bekennen in en rondom het Wilhelminapark.

Ook fakkeloptocht in Woudrichem

In Woudrichem was er ook een fakkeloptocht met als doel te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Even was er sprake van het afsteken van vuurwerk , aldus omstanders. Vlak voor het vallen van de avondklok keerden de ‘demonstranten’ huiswaarts. Buurtbewoners reageren verbaasd: ,,We hadden geen idee waarom er ineens mensen met fakkels voorbij kwamen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Vreedzame fakkeloptocht in Tilburg tegen de coronamaatregelen. © Videostill LNN

Volledig scherm Vreedzame fakkeloptocht in Tilburg tegen de coronamaatregelen. © Videostill LNN