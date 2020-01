Een advocaatje met slagroom en bitterbal in Tilburg tijdens feestmiddag Het Laar

In de hal van het zorgcentrum verzamelen alle bewoners om vanuit daar te voet of in de rolstoel naar de circustent te gaan. De heer Kafoé (91) zit op zijn rollator een beetje aan de kant. Hij woont sinds kort in Het Laar en gaat niet mee. ,,Mijn vrouw moet erg wennen, dus een uitstapje komt te vroeg." Jammer vindt hij het wel: ,,Maar als je al 67 jaar getrouwd bent, blijf je bij elkaar. En er is nog de hele week van alles te doen, dus wellicht gaan we van de week nog."

In haar rolstoel wacht mevrouw Mols (85) geduldig tot een vrijwilliger haar naar de tent brengt. ,,Ik heb er wel zin in. Het zal vast een leuke middag worden." Wat er precies op het programma staat, weet ze niet. ,,Maar dat zal ik wel ruiken!" Ook mevrouw Van Dun (84) zit klaar om te vertrekken. ,,Er wordt veel georganiseerd en ik probeer er vaak bij te zijn. Maar omdat ik niet meer kan lopen, ben ik afhankelijk van iemand om me in mijn rolstoel te brengen. Maar dat is hier nooit een probleem."

Quote Muziek, optredens en niet onbelang­rijk: een advocaatje met slagroom én bitterbal Ingrid van Huijkelom

In een kleine optocht met ludieke fanfare voorop vertrekken de bewoners in groepjes. Als twee dikke vriendinnen die samen op stap gaan, lopen mevrouw Verhoeven (90) en mevrouw Mutsaers (90) met hun rollator mee. Ze kennen elkaar van vroeger en troffen elkaar weer in Het Laar. ,,Het wordt een gezellige middag", zegt mevrouw Verhoeven. ,,En morgen doen we de acrobaten na”, lacht mevrouw Mutsaers. In de tent zit de heer De Kuijer (85) samen met zijn vrouw aan één van de lange tafels, haaks op de piste. Zijn vrouw is dementerend, zit in een rolstoel en lijkt weinig van de middag mee te krijgen. Toch zijn ze gegaan: ,,Als is het maar voor de gezelligheid met de andere bewoners."