Een afscheid met een snik én een nieuw begin. Langeboom verdwijnt, Steck - eetcafé met biertuin - verschijnt

Eerst even over die biertuin: achterin komen lange tafels te staan waar iedereen bij elkaar kan aanschuiven. ,,Waar je lekker buiten zit, hele volksstammen samenkomen”, vertellen de nieuwe eigenaren. Met een knipoog naar Duitsland. ,,Geen schnitzelparadijs, geen Oktoberfest, wel de gezelligheid van de biertuinen daar. En natuurlijk gaan we heel veel doen met bier.”

Favoriete stek

Het reilen en zeilen in de horeca kennen de kersverse ondernemers. De twee kennen elkaar van Stoffel, waar Mirte in 2006 begon, Tom-Jan iets later aanhaakte. Waar ze ook verliefd werden. ,,Sinds een jaar of vijf willen we samen een zaak, zijn we gaan zoeken. Langeboom stond eigenlijk altijd stiekem op nummer één, maar het stond niet in de verkoop. De plek is super, met een tuintje in het centrum.” Vandaar de naam: Steck, omdat het hun favoriete stek is. ,,En het dat hopelijk voor de gasten wordt.” Het verwijst ook naar het stekje van een plant, want ze willen veel met groen doen. ,,Het blijft een huiskamer, een bruin café maar dan met veel meer groen. Zowel binnen als buiten. Het wordt allemaal niet te hip, maar wel met onze eigen twist.”

Wanneer open?

Langeboom sijpelt in Steck door. De salade met kalkoen, vermaard onder de gasten, blijft op de kaart. De meubels blijven eveneens, al wordt de bar vervangen. De twee krijgen eind deze maand de sleutel, dan gaan ze een maand verbouwen en zo snel mogelijk weer open. ,,Begin februari, eerder als we klaar zijn.”

Volledig scherm Ton en Betsie Sparla voor Langeboom, in 2003 begonnen ze in de zaak. Straks wordt het Steck. © Bas Vermeer

‘Het gaat ons wel aan het hart’

Natuurlijk klinkt er straks een snik, als ze de deur voor het laatst sluiten. Ton (65) en Betsie (58) Sparla nemen na 16 jaar afscheid van het café waar ze elke groef in de bar kunnen dromen. ,,Afscheid met een dubbel gevoel, fijn dat er nieuwe mensen komen, een heel leuk stel. En fijn dat het in dezelfde sfeer blijft, geen sushi- of hamburgerzaak wordt, maar het gaat wel aan ons hart hoor.”

Uiteraard, ze brachten Langeboom groot. Een café met een gemêleerd publiek, van kunststudenten die op de piano pingelden tot de notaris van om de hoek. ,,We hebben nooit met trends mee gedaan, we deden altijd wat we zelf wilden.”

De twee rolden per toeval in het horecaleven. Van 2000 tot 2007 hadden ze café De Ring aan de Besterdring, in 2003 kwam Langeboom erbij. ,,Vier jaar hebben we twee bedrijven gehad, we dachten dat dat wel kon.” Betsie lacht. ,,Maar dat was veel te veel.”

Eigenlijk wilde Betsie twintig jaar geleden een zaakje in stoffen, naai-artikelen en toebehoren beginnen. Ton: ,,Ik ging naar de Rooi Pannen om ondernemersvaardigheden te doen, dat moest je toen nog hebben voor een winkel.” Bij een adviesplatform kregen de twee te horen dat het misschien toch niet zo verstandig was om zo’n winkel op te zetten. Recent ging de laatste hand- en breiwinkel van de binnenstad dicht. ,,Dat was dus goed advies.” Ze vonden koken, horeca altijd leuk, zo rolden ze erin.

Samen met de twee dochters pionieren, dat vonden ze altijd het mooie. Langeboom werd een echte familiezaak waar dochter Nicole nu ook nog meewerkt. ,,De mooiste locatie van Tilburg.” Toen ze begonnen in 2003 zat er niet echt veel horeca in het gebied, nu is dat heel anders. ,,Het is wel verdelen natuurlijk, het is niet meer zoals vroeger. Maar we hebben het altijd leuk gevonden en goed gehad.”



En nu? Ze laten het eerst een paar maanden bezinken, dan kijken ze verder. Voor Ton lonkt de muziek, daar heeft ‘ie na twintig jaar weer tijd voor. Betsie (eveneens muzikant) wil weer de horeca in. ,,De vloer op. Als ik daar niks in vind, gaan we waarschijnlijk over een paar maanden een nieuwe tent beginnen. Wel kleiner.” Ze lacht: ,,Ik kan het toch niet laten.” Maar eerst even een welverdiende stop.