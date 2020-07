Eén architect voor appartementen bij oude pastorie en Antoniushuis in Moergestel: Marinus Wolfs

Up-New: Tilburg en Waalwijk lopen voorop met centra voor hergebruik textiel en leder

16:54 TILBURG/WAALWIJK - Het Drögepand naast het Textielmuseum in Tilburg gaat onderdak bieden aan een centrum voor circulaire vernieuwing in de textielsector. In Waalwijk komt een soortgelijke 'hotspot’ voor leder. Het worden ontmoetings- en werkplekken waar iedereen kan ervaren hoe efficiënt hergebruik in de praktijk werkt.