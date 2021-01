Eén arrestatie en boetes in afgegrendeld Rijen, burgemeester spreekt ouders aan: ‘Neem je verantwoordelijkheid’

Onderzoek ETZ: ‘Slimme’ pleister moet onnodig overlijden of IC-opname voorkomen

23 januari TILBURG - Een ‘slimme’ pleister moet helpen voorkomen dat er in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis onnodig patiënten overlijden of op de IC terecht komen. Dat doet de pleister door 700 keer per dag hartslag, temperatuur en ademhaling te meten, zodat het snel duidelijk wordt als de toestand van een patiënt plotseling verslechtert.