Een baconburger in plaats van droge croissants voor studenten op Stappegoor

TILBURG - Na het opzeggen van het contract door cateraar Sodexo bij Fontys, moesten studenten en docenten hun heil zoeken in de supermarkt. Tot nu toe dan. Gisteren begon er in Tilburg een proef met foodtrucks op het terrein van de onderwijsinstelling. ,,Tien keer beter dan naar de Jumbo lopen."

Raoul Goorden en Stefan de Graaf hebben hun handen vol. Ieder dragen ze een bak friet en een broodje met burger en bacon de gebouwen van Fontys binnen, om aan een stevige lunch te beginnen. Daarmee maken de ICT-studenten direct goed gebruik van de foodtruck die op het terrein staat, een proef die maandag begon. ,,Een goed plan", vindt Goorden. ,,Anders waren het weer droge croissants van de Jumbo geworden.”

Tentamenweek

,,Tot nu toe krijg ik positieve reacties. En mensen vinden dat de broodjes groot zijn", zegt Anita Janssen van foodtruck Het Lopend Vuurtje, die voor het eerst haar opwachting maakt op het Fontys-terrein op Stappegoor. ,,Tot nu toe heb ik twee keer bij Fontys in Eindhoven gestaan, dat was de ene dag beter dan de andere omdat er toen een tentamenweek was. Ik ben blij om hier te staan, gelukkig heb ik in Eindhoven ook nog een andere vaste plek in de buurt van kantoorgebouwen, want alle festivals en feestjes zijn afgelast. Het lukt me om het hoofd boven water te houden omdat ik weinig vaste lasten heb."

Vanuit de rode bus van Het Lopend Vuurtje verkoopt ze broodjes, burgers, friet en drinken. IEMES-studenten Chrissy Michiels en Eveline Sagasser staan nog te twijfelen. Friet met of zonder truffelmayonaise en een broodje met of zonder parmezaanse kaas. ,,Dit is in ieder geval tien keer beter dan naar de Jumbo lopen", vindt Sagasser.

Quote Rampzalig dat er verder niets is Ron Leeggangers, Docent

Ron Leeggangers, docent bedrijfseconomie en MKB, gaat voor een broodje kaas. ,,Rampzalig dat er verder niets is. Brood meenemen is ook niet altijd handig omdat je met dagdelen en extern werken zit. Dan wordt het vaak iets van De Beren of de Subway. En ook als het om verbinding gaat is dit een goede idee, nu staan studenten en docenten tenminste weer door elkaar heen."

Food pick-up point

De tot het eind van dit studiejaar durende proef met foodtrucks op het terrein van Fontys begon in Eindhoven en wordt nu ook op maandagen en dinsdagen in Tilburg ingevoerd. De onderwijsinstelling zit zonder cateraar sinds Sodexo het contract opzegde.

Op de campussen in Tilburg en Eindhoven komt ook een 'food pick-up point', een bord waar bezorgers van maaltijden en diegene die besteld heeft elkaar kunnen treffen, om overlast te voorkomen. Nu is het zo dat bezorgers over het hele terrein dwalen. ,,Die zie je overal lopen. Je kunt bestellen waar je wilt en dan komen ze naar het gebouw waar je zit", zegt De Graaf, voordat hij en zijn studiemaat de baconburger aanvallen.