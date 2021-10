Een basisschool? Liever niet bij Slibbroek, vindt de buurt

Spoorzone dendert als een diesel­trein voort: nieuwko­mers staan te popelen

6 oktober TILBURG - Van de 130 meter tellende Clarissentoren die over pak ’m beet vier jaar uittorent boven het Burgemeester Stekelenburgplein, het fietsenhotel-in-wording (eind dit jaar in gebruik) tot het nieuwe parkje Lumenplantsoen dat er hopelijk in het voorjaar ligt. In de Spoorzone, het nieuwe stuk binnenstad, wordt onverminderd hard doorgebuffeld.