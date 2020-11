Een begrotingsdebat in Hilvarenbeek voor de bühne: vier partijen hebben al een akkoord

HILVARENBEEK - De VVD, Gemeenschapslijst, CDA en LEV hebben samen een akkoord gesloten en de begroting sluitend gemaakt. Daarmee is het debat dat vanavond nog gevoerd moet worden eigenlijk voor de bühne. ,,We hadden liever gehad dat we raadsbreed een akkoord konden sluiten", vindt Cees van Hoof van de Gemeenschapslijst. Gon Boers (HOI Werkt) vindt dat ze geen kans heeft gekregen om aan te haken. ,,Het was al niet meer bespreekbaar.”

De vier partijen die elkaar gevonden hebben en voorstellen doen om een sluitende begroting te kunnen presenteren, hebben het in een persbericht vanmiddag al uit de doeken gedaan. ‘Wij zijn er uit’. De inwoners van Hilvarenbeek krijgen niet te maken met een ozb-verhoging, de dreigende tekorten in het kasboek van de gemeente worden op een andere manier opgelost.

,,We hebben dat open en eerlijk gespeeld. Wij willen geen ozb-vergoging en HOI Werkt wilde dat wel. Dus zijn wij als Gemeenschapslijst, CDA, VVD en LEV om de tafel gegaan. Later kwam HOI Werkt terug op het standpunt en liet het punt van de ozb vallen. Maar dan sta je eigenlijk langs de snelweg te wachten om weer in te voegen", aldus Van Hoof.

Quote We hebben in het debat gemerkt dat dit punt geen meerder­heid ging halen. Dus toen zijn wij naar andere manieren gaan zoeken om de begroting sluitend te krijgen Gon Boers, HOI Werkt

De verhoging van de belastingen op onroerend goed is voor HOI Werkt echter altijd een middel geweest om de begroting rond te krijgen. Het was nooit een doel, laat Boers weten. Overigens was dat het voorstel van het collge van B en W. ,,We hebben in het debat gemerkt dat dit punt geen meerderheid ging halen. Dus toen zijn wij naar andere manieren gaan zoeken om de begroting sluitend te krijgen. De andere vier partijen hadden toen echter al de gelederen gesloten: de punten die wij belangrijk vonden, waren al niet meer bespreekbaar.”

Daarmee zijn er twee visies op hoe het proces is gegaan. Van Hoof die zegt dat alles open en bloot is gespeeld, maar dat er in eerste instantie verschil van mening was over de ozb. HOI Werkt voelt zich wel buitengesloten want die fracties heeft de andere vier uitgenodigd om op 5 november samen te komen. Daar reageerde alleen de Gemeenschapslijst op. Boers: ,,Toen waren ze dus al in gesprek met elkaar.”

Wat is een debat?

Duidelijk is dat CDA, VVD, LEV en de Gemeenschapslijst samen optrekken en HOI Werkt in de kou zetten. Die laatste fractie, van zeven raadsleden, heeft een aantal aanpassingen op het voorstel liggen voor vanavond. Heeft dat wel zin als er al een akkoord ligt tussen de overige 10 raadsleden? Een debat is volgens Van Dale ‘Een gedachtewisseling, bespreking van het voor en tegen'. Op zich een exercitie die niet veel wil zeggen als de standpunten al zijn bepaald.

Boers: ,,Dat zullen we moeten afwachten, maar ik kan al wel een voorspelling doen. Toch willen we wel laten weten wat wij belangrijk vinden.”

Wat de belangrijkste punten zijn om de begroting vanavond rond te krijgen:

- Nu nog wordt 1,3 miljoen euro aan subsidie voor sporten uitgekeerd. Daar wordt 10 procent op gekort.

- De kosten voor het sociaal domein, Jeugdzorg en WMO, moeten fors omlaag.

- De leges worden kostendekkend gemaakt en gaan dus omhoog.

- Enkele maatschappelijke partners van de gemeente Hilvarenbeek waaronder ContourdeTwern krijgen minder subsdie.